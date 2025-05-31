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Каллас заявила, что Европа ждет от США усиления санкций против России

Каллас: Европа ждет от США новых сильных санкций против России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенным Штатам нужно оказывать больше санкционного давления на Россию. Об этом на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России, и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию», — сказала она.

По словам Каллас, ЕС якобы получает «разведданные» относительно состояния экономики России, Брюссель, добавила она, уже якобы видит влияние санкций на цепочки поставок.

На прошлой неделе демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) представили в Сенате США проект закона, который предполагает введение 500%-ных вторичных тарифов в отношении России, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время.

Ранее на Западе заявили о провале санкций против экономики РФ.

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