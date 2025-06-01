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В офисе Зеленского ждут делегатов США и Европы на переговорах в Стамбуле

В офисе Зеленского заявили, что Киев ждет в Стамбуле делегатов от США и Европы
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Global Look Press

Украина надеется на участие в переговорах в Стамбуле 2 июня европейских и американских делегатов, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

По его словам, сейчас нет финального списка участников встречи.

«Мы видели готовность со стороны Америки направить [спецпосланника США по Украине] Кита Келлога, но эта информация не суперактуальная, потому что эта актуальность может поменяться в любой момент», — сказал чиновник.

Он добавил, что страны сами решат, кого направить на переговоры и в каком формате состоится встреча.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня. Россия и Украина подтвердили участие во втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее стало известно содержание дорожной карты мира, которую Украина предложит РФ в Стамбуле.

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