В Кремле заявили, что следят за высказываниями Трампа

Кремль внимательно отслеживает любые заявления президента США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что для России превыше всего национальные интересы.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

До этого Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.