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Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России

Трамп не ужесточает санкции против РФ, чтобы не навредить диалогу по Украине
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Susan Walsh/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что усиление санкций против России может нанести ущерб диалогу по украинскому урегулированию, поэтому он пока не хочет ужесточать ограничения. Американского лидера цитирует ТАСС.

«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки [по урегулированию на Украине], я не хочу этим (введением санкций. — прим. ред.) все испортить», — сказал Трамп.

До этого неназванный представитель американской администрации в беседе с Politico заявил, что президент России Владимир Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему Трампом для восстановления отношений.

Помощник российского президента Юрий Ушаков позднее отметил, что американского лидера недостаточно информируют о происходящем в ходе российско-украинского противостояния.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

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