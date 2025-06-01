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Глава МИД Украины заявил о «массированной воздушной атаке» ВС РФ

Глава МИД Сибига: ВС РФ совершают массированную воздушную атаку на Украину
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что республика со вчерашнего вечера подвергается массированным воздушным ударам ВС РФ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он заявил, что «со вчерашнего вечера» Украина подвергается «массированной воздушной атаке» с применением баллистических и крылатых ракет, а также сотен БПЛА.

Глава МИД Украины также утверждает, что Россия не направила ни одной из сторон свой меморандум с условиями о прекращении огня.

«Все должны услышать и увидеть, что Россия явно отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Россия станет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует новый уровень давления», — написал Сибига.

Российские военные начали проводить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки на Крымский мост. С тех пор воздушные тревоги регулярно звучат в разных регионах Украины, иногда охватывая всю страну. Представители Минобороны РФ утверждают, что атакам подвергаются объекты в сферах энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.

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