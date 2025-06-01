Пашинян и Путин поговорили по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

«В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы двусторонних отношений и регионального развития», — говорится в сообщении.

Накануне Путин поздравил Пашиняна с юбилеем. Премьер Армении родился 1 июня 1975 года. В этом году ему исполняется 50 лет.

21 мая председатель правительства Армении и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели встречу в Ереване. В ходе беседы премьер-министр республики сообщил, что положительно оценивает отношения двух стран в текущем году. По словам политика, между ним и Путиным происходит динамичный диалог. Кроме того, вице-премьеры государств очень тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее спецпредставитель Путина высказался о сотрудничестве РФ и Армении.