В Армении позитивно оценили отношения с Россией

Пашинян на встрече с Лавровым заявил, что позитивно оценивает отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване заявил, что положительно оценивает отношения с Москвой в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, между ним и президентом России Владимиром Путиным происходит динамичный диалог. Он также отметил, что вице-премьеры двух стран также очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений.

20 мая Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.