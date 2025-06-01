Путин поздравил Пашиняна с 50-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с юбилеем. Телеграмма, адресованная председателю правительства республики, опубликована на официальном сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, две страны исторически связывают дружественные отношения. На этом фоне он выразил уверенность, что Москва и Ереван совместными усилиями смогут обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества на всех направлениях.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», — добавил глава государства.

В конце он пожелал Пашиняну счастья, здоровья и успехов в государственной деятельности.

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года. В этом году ему исполняется 50 лет.

21 мая председатель правительства Армении и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели встречу в Ереване. В ходе беседы премьер-министр республики сообщил, что положительно оценивает отношения двух стран в текущем году. По словам политика, между ним и Путиным происходит динамичный диалог. Кроме того, вице-премьеры государств очень тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее спецпредставитель Путина высказался о сотрудничестве РФ и Армении.