Политолог назвал вероятную цель подрыва моста в Брянской области

Политолог Марков: взрыв моста под Брянском направлен на срыв встречи в Стамбуле

Подрыв моста в Брянской области является «чистым террористическим актом», который направлен на срыв предстоящей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

«Цель теракта — чтобы Россия в знак протеста прервала мирные переговоры в Стамбуле. Зеленский хочет, чтобы Трамп обвинил в срыве переговоров Россию и возобновил поставки оружия Украине, и чтобы Трамп поддержал ввод войск стран НАТО на Украину и участвовал в этом вводе войск системами ПВО армии США из Румынии и Польши», — считает эксперт.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.