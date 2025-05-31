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Экономист заявил о желании Трампа наладить российско-американские отношения

Экономист Сакс: Трамп действительно пытается наладить отношения США и России
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить двусторонние отношения с Россией. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Эксперт отметил, что хозяин Белого дома сталкивается со множеством проблем в процессе налаживания отношений Вашингтона и Москвы. В том числе из-за того, что многие члены конгресса США и представители других институтов власти убеждают его в необходимости войны с Россией, а не мира.

«Вот почему все эти усилия (наладить российско-американские отношения — «Газета.Ru») остаются столь хрупкими», — сказал Сакс.

27 мая Дональд Трамп обвинил российские власти в ударах по украинским городам и заявил, что президент России Владимир Путин якобы «играет с огнем». По словам американского лидера, если бы не он, Москва столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами». При этом специальный представитель хозяина Белого дома Кит Келлог подчеркнул, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь, политолог Сергей Марков выразил уверенность, что президент США лишь делает вид, что зол на Россию. Он выразил уверенность, что будущие шаги американского лидера, наоборот, сыграют против Украины.

Ранее журналисты сообщили, что Трамп опасается одобрения новых антироссийских санкций.

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