Политолог: Трамп только делает вид, что зол на Россию

Политолог Сергей Марков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа «не играть с огнем», адресованный Москве.

«Никто точно не знает, как он будет действовать. Но, как мне представляется, Трамп делает вид, что он очень сильно сердит на Россию, однако конкретные действия скорее, наоборот, сыграют против Украины», — считает эксперт.

Он допустил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против России. Однако, по его словам, ограничения будут скорее символическими, лишь для того, чтобы показать европейским ястребам, что Вашингтон давит на Москву.

Президент США прекрасно понимает, что серьезные санкции лишь вредят американским интересам, поскольку сближают Россию и Китай, добавил Марков.

27 мая Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог при этом отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания республиканца его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Ранее американист объяснила, почему Трамп недоволен Россией.