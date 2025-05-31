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Эксперт из США заявил о неизбежности поражения Украины

Профессор Миршаймер: западные СМИ признают неизбежность поражения Украины
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Alina Smutko/Reuters

На Западе уже перестали отрицать, что проигрыш Украины в конфликте с Россией неизбежен. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, сейчас Украина находится «в большой беде», «украинцы висят в петле», — об этом твердят даже крупнейшие западные СМИ.

Эксперт считает, что сейчас Россия находится в самом выгодном положении, что позволяет ей диктовать условия в зоне конфликта, и за столом переговоров. Даже если Украина и Европа заявляют об обратном, это не говорит о том, что такой подход соответствует настоящему положению дел.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров совершили телефонный разговор и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что у «мушкетеров» Европы нет шансов обеспечить победу Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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