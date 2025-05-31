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В США заявили, что у «мушкетеров» Европы нет шансов обеспечить победу Украины

Экономист Сакс: Британия, ФРГ, Франция и Польша не обеспечат победу Украине
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Global Look Press

Четыре «мушкетера» в лице Великобритании, Франции, Германии и Польши не сумеют обеспечить Украине победу над Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, глава Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Смогут ли они подкрепить эти заявления реальной военной помощью Украине и другими действиями? Нет, в этом смысле нет. Они не могут обеспечить Украине военную победу. Это совершенно ясно», — подчеркнул он.

Экономист назвал Британию, Францию, Германию и Польшу «четырьмя мушкетерами», подчеркнув, что именно они настроены наиболее антироссийски среди европейских стран.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем аккаунте в соцсети X, что истинная угроза Евросоюзу исходит изнутри от глобалистов в Брюсселе.

По его словам, фракция Европарламента «Патриоты за Европу» разработала патриотический план, который предполагает следующие изменения: невступление Украины в ЕС; суверенитет стран-членов ЕС без централизованного контроля; свобода слова, мысли и политических дебатов; идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».

Ранее норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО.

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