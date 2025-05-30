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Путин предложил применять цифровые торговые площадки при поддержке производителей

Путин предложил использовать цифровые площадки в продвижении местной продукции
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей использовать цифровые торговые площадки. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать должностным лицам субъектов РФ... при реализации программ по поддержке местных производителей использовать инфраструктуру цифровых торговых площадок», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года.

В этот же день глава государства поручил до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Поручение направлено правительству РФ совместно с исполнительными органами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Нуждающимся должны будут предоставить земельные участки.

Путин также поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей.

Другой указ, подписанный Путиным, продлил срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих с шести месяцев до всего периода отсутствия.

Ранее Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества.

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