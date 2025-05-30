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Путин продлил выплаты для детей без вести пропавших военных

Путин продлил выплаты для детей без вести пропавших военных на период отсутствия
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлили с шести месяцев до всего периода отсутствия. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

«В подпункте «б» пункта 3 слова «не более чем в течение шести месяцев заменить словами «за период безвестного отсутствия», — говорится в тексте изменений в указ «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

26 декабря 2024 года российский президент подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на специальной военной операции. Средства выплачиваются в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации.

Выплаты также полагаются детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии.

Ранее в Екатеринбурге раненного на СВО разведчика оставили без выплат.

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