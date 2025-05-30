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Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества

Путин поручил разработать рекомендации по увековечению памяти защитников Родины
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — говорится в поручении.

Из документа также следует, что срок исполнения поручения российского лидера — 1 сентября, ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

24 мая сообщалось, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал строительство храма Георгия Победоносца, посвященного памяти участников СВО и других защитников Отечества в Пушкинском районе города.

Ранее в Москве увековечили память около 700 российских военкоров.

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