Путин поручил обеспечить поддержку жителей приграничных регионов

Президент РФ Владимир Путин обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, лишившимся своего имущества. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить гражданам, пострадавшим в результате ЧС федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, меры поддержки по каждому факту нарушения условий их жизнедеятельности», — говорится в указе.

Президент дал сразу несколько поручений по итогам второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», состоявшийся 21 апреля.

Другой указ, подписанный Путиным, продлил срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих с шести месяцев до всего периода отсутствия.

26 декабря 2024 года российский президент подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на специальной военной операции.

Ранее многодетной семье подарили квартиру после общения с Путиным.