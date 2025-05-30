Зеленский обсудил давление на Россию с американскими сенаторами Грэмом и Блюменталем

Зеленский обсудил давление на Россию с сенаторами из США Грэмом и Блюменталем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем и обсудил с ними давление на Россию. Об итогах встречи украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Дополнительное давление требуется. И я благодарен за инициативу — двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые мы можем применить, чтобы принудить Россию к миру. Продолжим работать над этим вместе», — отметил он.

Зеленский добавил, что «реальная вовлеченность» США на всех этапах переговоров «может гарантировать надежный мир».

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Позже сенатор Грэм в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы. По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации.

Телеканал NBC сообщал, что у президента США Дональда Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

Ранее стало известно о резком заявлении госсекретаря США в адрес России.