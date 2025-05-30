Появилось видео со снайперами, охранявшими Зеленского в Берлине

В сети появилось видео со снайперами, охранявшими визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Ролик разместило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть силуэты двух человек с предметами, внешне напоминающими снайперские винтовками. Они стояли на краю высотного здания по направлению к автотрассе.

Зеленский прибыл в Берлин 28 мая. Канцлер Германии Фридрих Мерц встретил украинского лидера «с воинскими почестями».

Мерц на встрече с Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Вооруженным силам Украины. При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

В тот же день Зеленский досрочно вернулся из Германии из-за возможного наступления РФ в Сумской области. По информации Der Spiegel, политик в последний момент отменил запланированное посещение вручения премии Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Украинские СМИ это сообщение опровергают.

Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.