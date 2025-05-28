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Мерц с воинскими почестями встретил Зеленского в Берлине

MDR: Мерц с воинскими почестями принял Зеленского в Берлине
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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретил украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине в ходе его визита «с воинскими почестями». Об этом сообщает немецкая радиостанция MDR.

«Зеленский прибыл в Берлин. Канцлер Фридрих Мерц встретил Зеленского с воинскими почестями. Затем два политика отправились в канцелярию для переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры будут посвящены поддержке Германией Украины и возможному прекращению огня с Россией.

Сообщалось, что Мерц во время визита Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

По данным Bild, Германия готова передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с ракетами. Уже в 2022 году пять таких систем были отправлены в страну. Правительство ФРГ также планирует выделить крупную сумму на поддержку украинской оборонной промышленности. Средства пойдут на разработку крылатых ракет с дальностью до 2500 км.

Ранее в Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы.

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