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Мерц повторил заявление о снятии ограничений на дальность для оружия ВСУ

Мерц снова заявил о снятии ограничений на дальность при поставках оружия ВСУ
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Wolfgang Rattay/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Об этом пишет ТАСС.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Портал Clash Report сообщал, что Германия может передать Украине 100–150 крылатых ракет Taurus.

При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

Впоследствии глава немецкого правительства пояснил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Ранее Мерц заявил, что Германия не допустит запуска «Северного потока — 2».

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