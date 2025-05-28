Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за российского наступления

Der Spiegel: Зеленский досрочно вернулся из ФРГ из-за наступления РФ на Сумы

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно вернулся из Германии из-за возможного наступления РФ в Сумской области. Об этом пишет Der Spiegel.

Сообщается, что политик в последний момент отменил запланированное посещение вручения премии Карла Великого председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Международная премия имени Карла Великого — это премия за вклад в объединение Европы. В 2023 году эту премию получил сам Владимир Зеленский. Украинские СМИ это сообщение опровергают.

Перед этим в украинских источниках появлялись сведения о том, что 50 тыс. российских военных сосредоточены на границе с Сумской областью для наступления.

28 мая Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Мерцем.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу.