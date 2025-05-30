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Посольство РФ уличило Британию в планах милитаризовать инфопространство

Посольство РФ заявило о намерении Британии милитаризовать инфопространство
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Global Look Press

Посольство Российской Федерации в Великобритании заявило, что Лондон намерен милитаризировать информационное пространство с прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипмиссии, данная политика чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве информационно-коммуникационных технологий.

До этого российские дипломаты в Великобритании заявили, что Лондон пытается подорвать процесс украинского урегулирования, угрожая ввести новые ограничения против РФ. Дипломаты также назвали попытки Великобритании запугать Россию новыми рестрикциями «абсолютно бесполезными». До этого агентство Reuters сообщало, что после переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву.

Ранее в посольстве РФ удивились словам Стармера о переговорах Москвы и Киева.

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