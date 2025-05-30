Небензя счел переговоры в Стамбуле «лакмусовой бумажкой»

Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле — «лакмусовая бумажка» реального стремления сторон к миру. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, если стороны действительно серьезно ведут речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия. А уже после этого договариваться о режиме прекращения огня.

«Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле. Именно он сейчас является лакмусовой бумажкой реального, а не декларированного стремления сторон к миру», — подчеркнул Небензя.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. По словам представителя Кремля, стороны обсудят проекты меморандумов Москвы и Киева с их видением прекращения огня.

29 мая заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал Стамбул наиболее перспективной площадкой для возможных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на альтернативные предложения по арабским странам. Он отметил, что Турция демонстрирует искреннюю заинтересованность в достижении договоренностей.

Ранее в МИД Украины высказались о составе делегации страны на новых переговорах с РФ.