В Совфеде раскрыли, где может пройти следующий раунд переговоров РФ и Украины

Стамбул остается наиболее перспективной площадкой для возможных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на альтернативные предложения по арабским странам. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению сенатора, Катар, Саудовская Аравия или ОАЭ могли бы выступить принимающей стороной, однако именно Турция демонстрирует искреннюю заинтересованность в достижении договоренностей. Джабаров подчеркнул, что турецкие лидеры последовательно работают над возобновлением диалога.

«Арабские страны — возможная альтернатива, но Стамбул оптимален: там искренне заинтересованы в позитивном результате», — отметил Джабаров.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, чего ждать от второго раунда переговоров России и Украины.