На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины высказались о составе делегации страны на новых переговорах с РФ

МИД: Украина оставила прежним состав делегации на переговорах в Стамбуле
close
МИД России

Состав украинской делегации, которая должна отправиться на встречу в Стамбул 2 июня, останется таким же, как и во время первого раунда переговоров 16 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, брифинг транслировался внешнеполитическим ведомством.

«Если российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава делегации Украины, что и на той встрече», — сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорной позиции Киева, он заявил, что члены украинской делегации будут сосредоточены на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».

30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что помощник президента РФ Владимир Мединский вновь возглавит российскую делегацию на новых переговорах с Киевом в Стамбуле. Украинскую делегацию на прошлых переговорах возглавлял Рустем Умеров.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали угрозы в адрес Мединского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами