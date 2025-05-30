В МИД Украины высказались о составе делегации страны на новых переговорах с РФ

Состав украинской делегации, которая должна отправиться на встречу в Стамбул 2 июня, останется таким же, как и во время первого раунда переговоров 16 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, брифинг транслировался внешнеполитическим ведомством.

«Если российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава делегации Украины, что и на той встрече», — сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорной позиции Киева, он заявил, что члены украинской делегации будут сосредоточены на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».

30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что помощник президента РФ Владимир Мединский вновь возглавит российскую делегацию на новых переговорах с Киевом в Стамбуле. Украинскую делегацию на прошлых переговорах возглавлял Рустем Умеров.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали угрозы в адрес Мединского.