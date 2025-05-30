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В Киеве состоялись переговоры Зеленского с Фиданом

Зеленский заявил, что провел переговоры с главой МИД Турции Фиданом
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Zelenskiy / Official/Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По словам главы государства, в ходе беседы он выразил благодарность руководству Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку усилий Украины по установлению «справедливого и длительного мира». В том числе речь идет о помощи в организации переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, после которых стороны конфликта обменялись пленными по формуле «1000 на 1000».

«Обсудили дипломатические усилия — наши и наших партнеров», — написал Зеленский.

Как он отметил, Киев и Анкара все еще не получили от Москвы ее вариант меморандума по условиям прекращения огня. В связи с этим глава государства заявил, что власти РФ якобы хотят, чтобы следующая возможная встреча в рамках переговоров «оказалась безрезультатной».

«Ценим всю нашу работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала. Благодарны за четкую турецкую позицию — последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил Зеленский.

С 29 по 30 мая Фидан находится на Украине с рабочим визитом. До этого он посетил столицу РФ, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества Москвы и Анкары в сферах экономики и энергетики. Впоследствии глава МИД Турции назвал свою встречу с президентом РФ очень теплой и полезной.

Ранее в МИД РФ высказались о посредничестве Турции в переговорах с Украиной.

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