Глава МИД Турции назвал главную тему переговоров с Путиным

Глава МИД Турции Фидан назвал теплой и полезной свою встречу с Путиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал очень теплой и полезной свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. О том, как прошли переговоры, дипломат рассказал в ходе интервью для газеты Milliyet.

«В основном мы говорили о переговорах по Украине», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, у турецких властей были свои оценки прошедшей в Стамбуле встречи делегаций Москвы и Киева. Фидан сообщил о них Путину и получил от него комментарии по этому поводу.

«Надеюсь, это будет способствовать продуктивности моего визита в Киев (29–30 мая — «Газета.Ru»)», — добавил министр.

Он пояснил, что возможность «искренне обсуждать» ситуацию на Украине очень важна в процессе урегулирования конфликта. По этой причине Фидан счел свою встречу с Путиным крайне полезной.

Глава внешнеполитического ведомства Турции посетил РФ с рабочим визитом 26–27 мая. В первый день командировки Фидан встретился с российским лидером, обсудив с ним развитие событий в зоне украинского конфликта после состоявшихся 16 мая переговоров в Стамбуле. Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества Москвы и Анкары в сферах экономики и энергетики.

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