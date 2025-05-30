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Небензя заявил о важности навсегда урегулировать причины конфликта на Украине

Небензя: для России важно урегулировать причины украинского конфликта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Для России важно, чтобы причины украинского конфликта были урегулированы «раз и навсегда». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы раз и навсегда», — отметил он в ходе заседания СБ ООН.

Российская делегация уже отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров. По информации Reuters, Сибига не стал подтверждать, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Стамбуле.

Ранее в МИД РФ рассказали об истерике Украины в преддверии переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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