В МИД РФ рассказали об истерике Украины в преддверии переговоров

Украинские власти в преддверии второго раунда переговоров с Москвой решили вновь устроить истерику, чтобы набить себе цену. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, перед первым раундом переговоров Киев также устроил «неконструктивный шум». В частности, руководство Украины выражало недовольство по поводу состава российской делегации и даже называло его «бутафорией».

«Чем закончилось? Сели они за стол переговоров, и мало того, по итогам этих переговоров состоялся важнейший и крупнейший обмен [пленными] «1000 на 1000», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что к нынешней истерике Киева надо относиться точно так же, как и в первый раз. Как она отметила, украинские власти устраивают «информационный шум», так как хотят привлечь к себе внимание и «набить цену».

«Хотя каждый раз [они] набивают шишки, но, видимо, им так нравится. Наша позиция конструктивная, она открытая, она прямо изложена», — добавила представитель МИД РФ.

Второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева может состояться 2 июня в Стамбуле — с таким предложением выступило российское руководство. При этом власти Украины отказались принимать предложение о встрече, пока РФ не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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