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На Украине назвали условие для участия в переговорах в Стамбуле

Reuters: Украина еще не приняла решения об участии в переговорах в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве, передает Reuters.

Отмечается, что Сибига не стал подтверждать, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Стамбуле 2 июня.

«Чтобы следующая запланированная встреча была содержательной и значимой, важно заранее получить документ. Чтобы делегация, которая будет присутствовать (на переговорах в Стамбуле. — прим. ред.), имела полномочия обсуждать соответствующие позиции», — сказал дипломат.

По словам Сибиги, на сегодняшний день Киев не получил меморандум от Москвы. Министр при этом не уточнил, какие шаги предпримет украинская сторона, если так и не получит обещанный документ.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров совершили телефонный разговор и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что содержание меморандума Украины не будет обнародовано.

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Переговоры о мире на Украине
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