Во время перемирия страны нужно как минимум, чтобы страны Запада приостановили поставки оружия Киеву, а Украина — прекратила мобилизацию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, передает РИА Новости.

По его словам, при выполнении этих условий Россия готова была бы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта.

В ходе заседания Небензя также отметил, что Россия предлагает на переговорах с Украиной в Стамбуле обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.

Постоянный представитель РФ при ООН также подчеркнул, что удары Вооруженных сил России по объектам военно-промышленного комплекса Украины преподносят президенту США Дональду Трампу, выдавая за целенаправленные атаки по мирным целям. Как сказал дипломат, украинский президент Владимир Зеленский не хочет остановки боевых действий из-за опасений потерять власть и необходимости проведения выборов.

Ранее Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России.