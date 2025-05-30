Небензя прокомментировал переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал предстоящую возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — сказал он.

По его словам, РФ предлагает на переговорах с Украиной в Стамбуле обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.

Он также отметил, что РФ в «принципиальном плане» готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но должны быть встречные шаги Киева. При этом он отметил, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины высказались о составе делегации страны на новых переговорах с РФ.