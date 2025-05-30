Небензя объяснил, как преподносят Трампу удары России по объектам ВПК Украины

Небензя: Трампу показывают атаки РФ по ВПК Украины как удары по мирным объектам

Удары Вооруженных сил России по объектам военно-промышленного комплекса Украины преподносят президенту США Дональду Трампу, выдавая за целенаправленные атаки по мирным целям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет ТАСС.

«До Трампа наперебой доносят информацию по российским ударам по объектам ВПК Украины, выдавая их, вопреки фактам, за целенаправленные атаки по мирным объектам», — отметил он.

Небензя добавил, что именно на внимание Трампа рассчитаны все заявления вовлеченных в украинский конфликт западных политиков, «рассчитывающих откровенными манипуляциями и недомолвками помешать ему наладить отношения с Россией».

28 мая официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что особую обеспокоенность главы Белого дома Дональда Трампа вызывают атаки по территории Украины. Брюс подчеркнула, что Вашингтон призывает «к сдержанности».

25 мая агентство Reuters писало, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Трампа на воздушные удары РФ по Украине.