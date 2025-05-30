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Небензя назвал причину, почему Зеленский не хочет остановки боевых действий

Небензя: Зеленский не хочет остановки войны, так как боится потерять власть
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John Minchillo/AP

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет остановки боевых действий из-за опасений потерять власть и необходимости проведения выборов. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

«Ему придется держать ответ перед избирателями за итоги шестилетнего правления и расходование сотен миллиардов долларов западной помощи», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности.

В пятницу издание Responsible Statecraft опубликовало материал, в котором сказано, что требование Владимира Зеленского о новой финансовой помощи со стороны Запада свидетельствует об игнорировании призывов Вашингтона к мирному урегулированию конфликта. По мнению автора, действия Зеленского продиктованы стремлением сохранить власть и снизить личные риски.

В этот же день бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.

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