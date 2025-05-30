В МИД РФ прокомментировали угрозы в адрес Мединского

Угрозы в адрес помощника президента РФ и главы российской переговорной группы Владимира Мединского доказывают террористическую сущность киевского режима. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы прекрасно понимаем, что киевский режим и те, кто за ним стоят, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле», — сказала дипломат.

29 мая стало известно, что членам семьи Мединского начали поступать угрозы с Украины. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а позже политика внесли в базу данных «Миротворца». В Госдуме предположили, что это может быть частью плана по срыву мирных переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Умеров передал Мединскому украинский меморандум.