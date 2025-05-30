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МИД официально назвал главу российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

Захарова: Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле 2 июня. Это подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров», — сказала она.

29 мая стало известно, что членам семьи Мединского начали поступать угрозы с Украины. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а позже политика внесли в базу данных «Миротворца». В Госдуме предположили, что это может быть частью плана по срыву мирных переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали угрозы в адрес Мединского.

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Переговоры в Стамбуле
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