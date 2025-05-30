Кулеба объяснил нежелание заключать мир с Россией

Украина не пойдет на компромисс на переговорах относительно своего суверенитета, поскольку ей не грозит поражение. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье Foreign Affairs.

«У Киева, безусловно, могут быть лучшие карты, но положение страны не настолько отчаянно, чтобы сдаваться сейчас. Украина рассчитывает на то, что Европа защитит ее», — отметил он.

Кулеба обратил внимание на то, что сейчас ПВО Украины «держится», и Европа объявляет о новой военной помощи Киеву, одновременно инвестируя больше в оборонное производство.

«Эпоха мира в Европе, похоже, закончилась. Война на Украине, скорее всего, продолжится, чем прекратится», — добавил он.

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров. По информации Reuters, Сибига не стал подтверждать, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Стамбуле.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали об истерике Украины в преддверии переговоров.