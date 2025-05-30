Бывший консультант Трампа заявил, что президент США считает себя лучше всех

Глава Белого дома Дональд Трамп искренне верит в свою исключительность. Об этом журналу Politico рассказал публицист и его экс-консультант Алан Маркус.

«Он предпочитает драму, вписывающуюся в его выдуманное повествование, в котором он всегда лучший, самый большой, самый крутой, самый умный, самый сильный и так далее», — сказал он.

Маркус указал, что эту веру подпитывает убеждение президента США в своем мессианстве. По его словам, Трамп «предпочел бы верить, что его спасло высшее существо, потому что он сам является особенным, а не в то, что мужчина был плохим стрелком или ему повезло».

В январе Трамп заявил, что во время покушения в Пенсильвании «был спасен Богом» ради величия Америки.

До этого Трамп выражал надежду, что Бог верит в его способность исправить Штаты, приведя страну в порядок. После первого покушения он заявлял, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение — победа на выборах.

Ранее Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина.