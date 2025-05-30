Кремль надеется, что меморандумы России и Украины обсудят на переговорах в Стамбуле

Москва рассчитывает на обсуждение проектов меморандумов, подготовленных Россией и Украиной, на переговорах в Стамбуле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Ura.ru.

«Оба проекта, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров», — отметил он.

Песков уточнил, что проекты не будут обнародованы. Российская делегация будет готова к переговорам в понедельник утром в Стамбуле, добавил представитель Кремля.

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров. По информации Reuters, Сибига не стал подтверждать, примет ли украинская делегация участие в переговорах в Стамбуле.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали об истерике Украины в преддверии переговоров.