На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности

Трамп опубликовал фото с надписью о своей божественной миссии
close
X

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social фотографию, на которой он идет по улице, одетый в черное пальто.

«Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего», — гласит подпись.

СМИ обратили внимание, что фото было опубликовано после того, как суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия. В судебном вердикте отмечается, что указы американского президента о пошлинах будут упразднены.

После этого обозреватель Алан Битти в статье для газеты The Financial Times написал, что Европейскому союзу (ЕС) стоит воспользоваться уязвимостью Трампа, возникшей на фоне решения суда заблокировать введенные им торговые пошлины, и бросить вызов американскому лидеру.

По его мнению, у Брюсселя появилась «прекрасная возможность перегруппироваться и набраться смелости». В материале отмечается, что в реальности хозяин Белого дома гораздо более уязвим, «чем предполагает его бравада».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что Трампа могут лишить свободы действий по вопросу санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами