Стало известно, какие американские пошлины не будут заблокированы по решению суда

Решение федерального суда США по делам международной торговли о блокировке распоряжения главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на импорт не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что пошлины были введены в соответствии с Законом о расширении торговли.

В постановлении суда подчеркивается, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Таким образом, были затронуты ранее введенные пошлины на 30% на поставки из Китая, пошлины в 20% на импорт ряда товаров из Мексики и Канады, а также универсальные пошлины в 10%.

До этого сообщалось, что американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Карл III выступил с критикой Трампа в первой за 50 лет тронной речи британского монарха.