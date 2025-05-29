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Вучич не намерен оказывать военную помощь Украине

Вучич заблокирует сделки, если есть вероятность отправки сербских снарядов Киеву
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет блокировать сделки, если будет вероятность отправки сербских боеприпасов в распоряжение ВСУ. Об этом передает ТАСС.

22 мая сообщалось, что Вучич провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество, «европейский путь» Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате «Украина — Юго-Восточная Европа».

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что многовекторность политики Вучича напоминает беспорядочные половые связи.

Российская разведка заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Президент Сербии Александар Вучич прилетал в Москву на парад Победы и выражал надежду на развитие сотрудничества с Россией.

Ранее Вучич заявил, что ему будет нелегко после поездки в Москву.

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