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Вучич заявил, что ему будет нелегко после поездки в Москву

Вучич ожидает нападок на него из-за поездки в Москву на саммите ЕПС в Тиране
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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападок на него от участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране из-за своей поездки в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы над фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это», — сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что в настоящее время складывается весьма непростая ситуация, но при этом президент Сербии выразил уверенность в том, что страна до конца года сможет многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути.

До этого президент Сербии заявлял, что мечтает на саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву.

9 мая посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал угрозы Евросоюза в адрес Сербии, связанные с участием президента Александара Вучича в параде Победы в Москве, посягательством на суверенитет страны.

13 мая сообщалось, что Европарламент проверяет депутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы 9 мая. В ЕП подчеркнули, что «официальной миссии» в российскую столицу не отправляли, а все посетившие РФ депутаты сделали это «в личном качестве».

Ранее Сербия захотела ускорить вступление в Евросоюз.

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