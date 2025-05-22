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Вучич и Зеленский провели телефонный разговор

Вучич обсудил с Зеленским по телефону сотрудничество Сербии и Украины
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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы обсудили двустороннее сотрудничество, европейский путь Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате «Украина — Юго-Восточная Европа», — написал президент Сербии.

В марте на тот момент заместитель главы правительства Сербии Александар Вулин заявил, что Белград придерживается позиции невозможности отправки миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, этот шаг будет означать, что страны пытаются навязать свое военное присутствие на украинской или российской стороне.

В январе Вучич заявил, что Украина в связи с политической ситуацией может вступить в Евросоюз быстрее, чем Сербия. Сербский президент подчеркнул, что его страна находится намного дольше на пути к вступлению в ЕС.

Ранее посольство Сербии на Украине возобновило работу.

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