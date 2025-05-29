Евросоюзу посоветовали воспользоваться уязвимостью Трампа

FT: ЕС надо бросить вызов Трампу после того, как суд в США заблокировал пошлины

Европейскому союзу (ЕС) стоит воспользоваться уязвимостью президента США Дональда Трампа, возникшей на фоне решения суда заблокировать введенные им торговые пошлины, и бросить вызов американскому лидеру. Об этом в статье для газеты The Financial Times (FT) написал обозреватель Алан Битти.

По его мнению, у Брюсселя появилась «прекрасная возможность перегруппироваться и набраться смелости». В статье подчеркивается, что в реальности хозяин Белого дома гораздо более уязвим, «чем предполагает его бравада».

Автор материала добавил, что сейчас на карту поставлены более важные вещи, чем экспорт сумок или даже автомобилей. Речь идет о сохранении глобальной торговой системы, пояснил он.

Как отметил Битти, исход противостояния между Трампом и американским судом пока остается непредсказуемым. Тем не менее уже вынесенное решение о блокировании торговых пошлин обязательно спровоцирует «хаос и путаницу», которые будут длиться неделями или месяцами.

В подобной ситуации лучшим вариантом действий для ЕС станет отказ от диалога с США, если он предполагает односторонние уступки со стороны регионального содружества. Также обозреватель призвал Брюссель заключать «антитрамповские сделки» со странами в других регионах мира.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины, обвинив его в превышении полномочий. Телеканал CNN сообщил, что данное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, алюминия и стали.

Ранее аналитики выяснили, как жители США относятся к торговым пошлинам.