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В ответ Западу Россия может снять ограничения на удары «Орешником»

Депутат Колесник: в ответ Западу Россия снимет ограничения на удары «Орешником»
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@medvedev_telegram/Telegram

Россия может снять ограничения на применение ракетного комплекса «Орешник» в ответ на антироссийские шаги Запада. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации», — подчеркнул он.

По его словам, при снятии ограничений ВСУ на применение дальнобойного оружия по России западные ракеты могут долететь до наших основных промышленных районов.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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