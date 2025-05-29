Зеленский заявил, что мир может наступить «уже завтра»

Мир на территории Украины может начаться уже завтра. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу RTL.

«Этот мир может начаться уже завтра», — сказал он.

Зеленский уточнил, что стартовой точкой этого процесса может стать перемирие, а затем это приведет к «прочному миру». Украинский лидер добавил, что Москва якобы не стремится к миру, и поэтому на Россию следует усилить международное давление.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Он пояснил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле «идет большая игра», но российская сторона терпелива.

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.