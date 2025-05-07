Вучич прибыл в Москву, несмотря на все обстоятельства

Вучич прибыл в Москву на участие в параде Победы 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в параде Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга, Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича. Газета «Вечерне новости» писала, что в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского президента в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича. Кроме того, парад должны посетить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и руководители большинства бывших республик СССР, которые внесли свой вклад в разгром нацистской Германии. Также приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее Россия прокомментировала запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича в Москву.