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Конгресс США предложил Трампу «рычаги давления» на Путина

WP: конгресс США законом о санкциях может дать Трампу рычаги давления на Путина
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Patrick Semansky/AP

Конгресс США принятием Закона о санкциях против России может предоставить президенту Дональду Трампу «рычаги давления» на Россию. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Конгресс может предоставить Трампу рычаги давления на Путина <…> Трампу нужно больше рычагов. Конгресс может предоставить ему их, приняв Закон о санкциях против России, двухпартийную инициативу», — говорится в сообщении издания.

Законопроект, как утверждается, позволит Трампу эффективно вытеснять продажи российских энергоносителей с мирового рынка, а это якобы «раздавит российскую экономику».

До этого агентство Reuters писало, что новый пакет санкций США в отношении России готов, чиновники ждут решения президента Соединенных Штатов.

29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если сенат США примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля», сообщает NBC.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

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